‘De cirkel is rond’: kunstschilder Kees Bol vijzelde ooit zijn zelfvertrouwen op in Schijndel, nu hangt zijn kunst daar

‘Angry’, de nieuwste van de Stones, klinkt zondag al live in Veghel

VEGHEL - Woensdag wereldnieuws, zondagmiddag live in Veghel. Coverband Urban Jungle gaat in café De Afzakkerij óók het splinternieuwe Stones-nummer Angry spelen. Zanger Sjef Engelbart: ,,Zo moeilijk is ie niet.’’