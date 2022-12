De laatste column: een gevoel hoef je niet altijd uit te leggen

De Tweede Wereldoor­log in kleur: ‘Dat komt nóg indringen­der binnen’

BOXTEL/DEN BOSCH - Jakob Lagerweij is ‘colourist’ en maakt met veel engelengeduld van oude oorlogsfoto's in zwart-wit perfecte kleurenfoto's. Hij kleurde ook iconische foto’s, zoals die van de tank in Den Bosch bij het Wilhelminaplein, en de schuilfoto aan de Schijndelsedijk in Boxtel. Zo komt de Tweede Wereldoorlog in een nieuwe dimensie binnen.

