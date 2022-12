De organisatie van Best Bibbert & Boeit is ervan overtuigd: ‘Een kunststof schaatsbaan is de toekomst’

BEST - Tien bij twaalf meter is ’ie, de kunststof schaatsbaan die wordt aangelegd op het Dorpsplein in Best. ,,Het is de toekomst”, volgens de organisatie van het nieuwe evenement Best Bibbert & Beeft.