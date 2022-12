De stoommachine: een product voor de eeuwigheid

,,Onvoorstelbaar dat er zóveel energie vrijkomt uit enkele kruiwagens hout. En hoe krijgen de machinisten het voor elkaar om deze stoommachine zó perfect en bijna geluidloos te laten lopen?” Theo van der Valk en Toon Wonders uit Berlicum zijn techniekmannen. Ze kennen niet de details, maar wel de werking van de stoommachine. ,,Een gecompliceerde techniek; de aandrijving, de verbranding, de veiligheid; het moet allemaal kloppen. Maar dit oude systeem is zó mooi, het is een product voor de eeuwigheid.”

Afgelopen mei draaide de stoommachine voor het eerst. De publieke belangstelling was zo groot dat Bert Verbakel met zijn team besloot om deze week nogmaals vier dagen te draaien. Stoker-machinist Wim van den Berg: ,,We doen het ook een beetje voor onszelf. Elke maandagavond klussen we hier met een aantal vrijwilligers. Na de laatste stoomdagen hebben we aanpassingen gedaan. De vrijgekomen warmte van de stoommachine vloeit nu in het museum. Opstarten is telkens spannend, maar deze keer extra: we wilden zien of onze aanpassing werkt. En die werkt! Dat drukt het gasverbruik enorm.”

De wijnrode Duitse machine uit 1935 - teruggevonden in het Franse Mongeville - draait rustig en gelijkmatig. ,,Het meest spectaculaire moment is als de machine gestart wordt en rondom in stoom gehuld is. Voor het publiek starten we tussentijds nog eens op”, belooft Van den Berg. Geïnteresseerden kijken toe terwijl Verbakel houtblokken in de oven gooit. Een vrijwilliger neemt het over en Verbakel legt uit: ,,De stoker mag niet afgeleid worden. Hij moet geconcentreerd zijn en gelijkmatig stoken zodat het rooster vol vuur blijft. We stoken de oven tot 1300 graden. De deur moet snel open en dicht om geen warmte te verliezen. Nu de machine niet hoeft te werken draaien we zeven bar, we kunnen tot 15 bar stoken. Verder bevat de ketel 3500 liter water. Eén liter water produceert 1700 liter stoom. Dat betekent dat er momenteel 5.950.000 liter stoom klaar staat in de ketel.”

Niet te bevatten

Jos Heijmans kuiert rond de stoommachine. ,,Ik heb nul verstand van stoommachines, maar ik ben erg nieuwsgierig. Ik heb interesse in techniek. Het is niet te bevatten dat er met zó weinig geluid straks diverse machines aangedreven kunnen worden.”

Volgens Verbakel was het de bedoeling dat deze kolos de smederij, de klompenfabriek en de nieuwe karrenfabriek nu al zou aandrijven. ,,Vanwege ziekte hadden we een hectisch jaar, maar we kijken met goede moed naar volgend jaar.”

Hoeve Strobol met stoommachine en museum is open van 27 t/m 30 december van 12.00 tot 17.00 uur.