De tent op z’n kop bij ‘Waeverstad op z’n kop’

GEMERT - Het is vooral de sfeer die vrijdag de eerste van twee Waeverstad-op-z’n-kop-avonden in De Eendracht in Gemert zo leuk maakt.

Met volop Nederlandstalige meezingers laat het publiek zich niet onbetuigd en er wordt vrolijk meegeblèrd, Dat is zeker het geval bij amusementsgroep Tadaa die hiermee volop scoort, nadat hun liedje over snurken de zaal wat minder kan boeien.

Ook de leden van de Ex-prinsensoos, al decennialang vaste deelnemer aan de Gemertse avonden, krijgen in hun Amsterdams café allerlei types op bezoek die er vrolijk op los zingen en daarmee moeiteloos de hele zaal meekrijgen. Heel leuk en goed verzorgd.

Iveke van Gerven was staande ovulatie beloofd

Veel originele grappen zijn er van diverse kletsers. Zoals bij Iveke van Gerven, die het aandurft voor de tweede keer op te komen omdat haar tenslotte een staande ovulatie is beloofd. Ze vindt zichzelf niet echt te dik. ,,Ge bèènt te dik as ge tegelijk an beie kanten oit bed kaant vallen”, vind ze.

Quote Rob Scheepers speelt geen typetje, hij ìs zijn personage

Ster van de avond is Rob Scheepers uit Helmond, die vanwege het wegblijven van een andere kletser halsoverkop is ingevlogen. Die man speelt geen typetje, hij ìs gewoon zijn personage. Geweldig! Als Joop van de Kringloop windt hij zijn gehoor volledig om de vingers. Hij heeft wel een jaloerse vrouw die zelfs wantrouwend in zijn agenda kijkt: ‘Wie is juli?’ Ze is ook lelijk: de overbuurman heeft zelfs bij hen ingebroken om de gordijnen dicht te doen.

Afterparty brengt publiek naar kookpunt

Verder zijn er amusante optredens van de Skoepies, Frances Dekker (met prachtige kostuums), ’t Lupt Oit De Hand en Kletser Peter van der Maas als psychiater. Duo Gruijtmuntend praat alles vakkundig aan elkaar en Hofkapel De Waevers doen hetzelfde maar dan met hun muziek.

Voor het eerst is er een afterparty met de twee zangers Hit Ith, die het publiek moeiteloos naar een kookpunt brengen. Medeorganisator Ferry Kersten straalt van oor tot oor als hij naar het zingende en deinende publiek kijkt. ,,Dit is het. Hier doe je het allemaal voor. Al is het geen vetpot. Die drie euro voor een consumptiebon zijn echt nodig om nét uit de kosten te komen.”