De week van de BBB, een Butsende Bedrijvige Bouwer en Boekels Bodemloze Belegging

Pijnlijk SP-ver­lies, trage stemmentel­lers, rechts en nóg rechtser in Altena: dit waren de verkiezin­gen in Brabant

DEN BOSCH - BBB wint, CDA en Forum verliezen. Tot zover de verkiezingen in Brabant, toch? Integendeel. Er is (veel) meer dan dat. Over rechtse kiezers in Altena, het SP-verlies in eigen huis en een verrassende winnaar in de grootste steden.