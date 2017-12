Definitief 'nee' Meierijstad tegen megastal

'Historisch moment voor Veghel': de brug die Noord- en Zuidkade in Veghel verbindt ligt op z'n plek

12:12 VEGHEL - In Veghel is dinsdagmorgen een brug tussen de Noordkade en de Zuidkade geplaatst. Een historisch moment, even na tien uur deze dinsdagmorgen, zo beseften de aanwezigen maar al te goed.