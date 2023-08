Dertig jaar geleden kostte een woning in Meierijstad nog 88.000 euro, dit is het nu

Nieuwe horecazaak: Kristel hoopt dat ‘De Wandelgang’ in Zeeland net zo’n begrip wordt als Kijk

ZEELAND - Als ze ooit een eigen horecazaak zou beginnen, wist Kristel van den Bogaard één ding zeker: het zou ‘De Wandelgang’ gaan heten. ,,Want daar vinden de leukste gesprekken plaats.” Zondag gaat de droom in vervulling, in Zeeland opent ze haar eigen zaak.