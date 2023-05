Dode bij zwaar ongeval op testbaan van DAF in Sint-Oedenrode

Column tHans Een lintje geheimhou­den in een klein dorp? Ja doei, dat lukt dus echt niet

Die stoute burgemeester Kees van Rooij toch! Gaat als ongeveer enige burgervader van Nederland veel te vroeg koninklijke lintjes uitdelen, foei foei. Bij de Kanselarij der Nederlandse Orden in Den Haag kregen ze een hartverzakking toen ze hoorden dat het in Meierijstad al een dag voor de lintjesregen begon te druppen. Kan dat zo maar, was de grote vraag.