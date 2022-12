Dubbel gevoel bij PSV over de transfer van Cody Gakpo, maar hij is om deze redenen tóch met volle overtuiging verkocht

Brabant komt in de knel met aanleg windparken door militaire vliegvel­den: ‘Het is bijna onmogelijk’

DEN BOSCH – De aanwezigheid van militaire vliegvelden zit Brabant dwars bij het realiseren van windparken. De provincie is bang dat door strenge regels energiedoelstellingen onhaalbaar worden. Dat schrijft Noord-Brabant in een brief aan staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie).

