Een duurzame reis naar India voor een duurzame toekomst: 11000 kilometer en voor iedere kilometer 1 euro ophalen voor Calcutta Rescue

VELDHOVEN - Hans Verdonschot vertrekt naar India. Een reis van 11000 kilometer op een duurzame manier over land, via Turkije, Iran en Pakistan. Eindbestemming is Kolkata waar Calcutta Rescue werkt. Het doel waar hij geld voor inzamelt.

Duurzaamheid heeft de Veldhovenaar hoog in het vaandel staan en wist meteen hoe hij de reis ging aanpakken. Grotendeels per trein en bus naar India, 11.000 kilometer oostwaarts over land. ,,Maar eerst per fiets naar het station in Eindhoven”, zegt hij lachend.

Quote Het is een fantasti­sche organisa­tie. Ik ben nergens zo diep ontroerd geraakt als op die plek Hans Verdonschot

Tijdens zijn reis wil hij in Turkije, Iran en Pakistan met lokale mensen in contact komen en indien mogelijk het gesprek aangaan over het klimaat. ,,Hoe is het voor hun, hoe ervaren zij de klimaatverandering, die verhalen wil ik ophalen. Tot aan de Iraanse grens zal het prima te doen zijn. Dan wordt het lastiger. Hoe gaan ze me begroeten? Ik ben er niet huiverig voor”, zegt hij vol vertrouwen. Zijn reiservaringen zijn te volgen via de reisapp Polarssteps.

Waarom India en Calcutta Rescue? Verdonschot kent India al van eerdere reizen. Via zijn vriend Henk Loos, penningmeester van Calcutta Rescue Nederland, is hij met de organisatie in aanraking gekomen. Loos: ,,Calcutta Rescue zet zich in voor de allerarmsten van de samenleving. Onze pijlers zijn onderwijs, medische hulp en het verbeteren van de levensstandaard voor een duurzame toekomst.”

Verdonschot: ,,Het is een fantastische organisatie. Ik ben nergens zo diep ontroerd geraakt als op die plek. Ongelofelijk wat ze daar doen voor mensen die in zo’n armoede leven. De bevlogenheid van de medewerkers. Daar wil ik me voor inzetten.”

Na dood van zijn vader gaat hij avontuur aan

Door het plotseling overlijden van zijn vader, voor wie Verdonschot jaren heeft gezorgd, deed de gelegenheid zich voor om dit avontuur aan te gaan. 3 januari is het zover. Hij neemt tweeënhalve tot drie weken de tijd om aan te komen in India, waar zijn vriend Loos hem staat op te wachten. In totaal blijft hij drie maanden weg. ,,In Calcutta wil ik me als verpleegkundige nuttig maken. Ook wil ik mijn CO2 uitstoot van de reis compenseren. Hoe ik dat ga doen, bekijk ik in India.”

Zijn visums zijn bijna geregeld. Een gespecialiseerd bureau helpt hem erbij, want over land reizen vergt meer papierwerk dan dat je zo het vliegtuig instapt. ,,Ik ga reizen zoals de mensen daar ook doen. Ik stap op de bus en laat het over me heen komen. Ik ben me bewust wat wel of niet kan en ga voorzichtig te werk. Durf te dromen, zeg ik dan maar.”

Wie Calcutta Rescue wil steunen en de reis van Verdonschot volgen kan doneren via: calcuttarescue.nl