Een middagje op pad met een druk stukje textiel, om ook de andere functie van PSV eens te ervaren

Is dat journalistiek verantwoord? Natuurlijk wel. Voor deze ene keer prima om mee te werken aan een winactie waar lezers blij mee te maken zijn. De uitzondering past een beetje bij de kerstgedachte, zo heeft hij in alle bescheidenheid maar geoordeeld.

Vloekende figuurtjes

Het stukje textiel is meer dan dan een gewild goedje, zo blijkt bij een rondgang en een paar uitdeeluurtjes door de regio. Marketingtechnisch is het elk jaar een schot in de roos, waarschijnlijk omdat in de simpele kleurstelling en vloekende figuurtjes op een druk lapje stof iets heel ongedwongens zit. In een tijd waarin het leven alleen maar ingewikkelder lijkt te worden, is de eenvoud van een kersttrui blijkbaar enorm aantrekkelijk.