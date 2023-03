EHBO-vereniging Schijndel viert 75 jarig bestaan: ‘Het is veel meer dan alleen het verbandtrommeltje’

Henk uit Den Dungen helpt arme Keniaanse boeren met waterber­ging en beter voedsel voor koeien

DEN DUNGEN/ABOSSI/LEMEK - Het is Kenia en nog eens Kenia wat de klok slaat bij Henk en Hanneke Kusters in Den Dungen. Hanneke keerde net terug van een aantal speciale vrouwenprojecten waarbij ze daar helpt. En Henk was eind vorig jaar zes weken op werkbezoek in twee arme dorpen.