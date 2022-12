Eindhovense horeca mag volgend jaar vaker langer openblijven, ruimere openingstijden in stationsgebied

Een aha-erlebnis tijdens de POPkwis Borne, dat is wel twee jaar wachten waard

BORNE - Twee jaar lang hebben ze er op moeten wachten. Maar zaterdag was ’ie er toch weer: de POPkwis Borne. Het theater van het Kulturhus was volledig bezet met 45 teams van ieder vijf personen. „Dit is een topbeleving.”

18 december