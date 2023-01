Even dreigen met stoppen levert Veghelse Quiz extra inschrijvingen op

Er kwamen direct na de oproep acht teams bij. Het was een aloude truc, erkent Natasja de Groot, want geen moment heeft zij serieus overwogen om de voor 31 maart geplande quiz af te blazen: ,,Nee joh, we vinden het veel te leuk. En we hebben al zoveel vragen klaar liggen.’’

De oproep geeft vooral aan dat ook de Veghelse Quiz moet knokken om de belangstelling op peil te houden. De tijd waarin een dorpsquiz als vanzelf massa's mensen op de been bracht, is ook in Veghel voorbij.

Richting 52 teams

Voor de aanstaande, achtste editie zit het aantal deelnemende teams inmiddels boven de 40. Dat gaat nog richting 52, het totaal van vorig jaar, zo hoopt De Groot. Minder moet het in elk geval niet worden: ,,Want het is zoveel werk, zo’n quiz samenstellen. Dan wil je ook een flink aantal deelnemers. Daar wordt het werk niet méér van maar de voldoening wel.’’

Er zijn edities geweest met 150 teams. Dat was nog maar enkele jaren geleden. De dorpsquiz trok toen in heel noordoost-Brabant volle zalen. Inmiddels is dit echt anders. De belangstelling loopt terug en in enkele dorpen stopte de quiz al bij gebrek aan samenstellers.

Nog enkele jaren door

De Groot, al vanaf de eerste editie betrokken bij de organisatie, denkt dat de Veghelse Quiz nog zeker enkele jaren door kan: ,,Er komt wel een moment dat het ophoudt maar zover is het nog lang niet.’’

Meer informatie over de Veghelse Quiz is te vinden op de website van de bibliotheek Meierijstad.