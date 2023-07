Evert had in Nederland geen rust, in Schotland waar het leven simpel en eenvoudig is, vond hij kalmte

Jaarlijkse Waspikse Zomerkamp weer terug in Uden: ‘Het is gewoon traditie’

UDEN/WASPIK ’s Nachts het bos in voor een spooknacht en gedurende de dag rennen tijdens een zeskamp; het is allemaal mogelijk bij het jaarlijkse Waspikse Zomerkamp op boerderij D’n Dorsvlegel in Uden.