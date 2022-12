Florien uit Borne debuteerde op WK volleybal: ‘Besef nu pas hoe uniek het was’

Helaas haalde Oranje de kwartfinales van het WK volleybal niet, maar Florien Reesink was er wel bij en kwam ook een paar keer in actie. „Het WK is het hoogst haalbare in mijn sport. Ik vind het heel bijzonder dat ik daarvoor ben geselecteerd”, zegt de 24-jarige Bornse. Het WK is voor haar dan ook hét hoogtepunt van 2022.