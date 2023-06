Geen natte voeten meer bij Rhode: Verplaatsen kantine maakt dat voetbalclub bestand is tegen felle regenbuien

Het huis staat in brand, maar de bewindvoer­der heeft de brandverze­ke­ring opgezegd en is er met al het geld vandoor

UDEN - Ruim een jaar geleden kwam er een einde aan de oplichtingspraktijken van bewindvoerder Patrick de B. De financiële chaos die hij in Uden achterliet, was groot; de paniek en het verdriet bij zijn cliënten die al jaren op een houtje bijten, nog groter. Hun situatie is nog niet verbeterd. ,,Ik kán niet meer.”