Geen struikelstenen, maar hoe kunnen we de in Schijndel geboren Joden toch gedenken?

Claire verhuisde naar Eindhoven voor de liefde: 'Bianca hielp me met uit de kast komen'

Het was 0.20 uur op nieuwjaarsavond 2017 en Don’t Stop Me Now van Queen klonk door de speakers van de kroeg Ex Corner in Keulen. Op dat moment keek de Eindhovense Bianca opzij en zag daar Claire staan. De vonk sloeg meteen over. Al snel konden de twee geen genoeg van elkaar krijgen en in 2021 besloot Claire naar Eindhoven te verhuizen om voor altijd bij Bianca te zijn.