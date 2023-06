Geen vaderdagkampvuur in Rooi: brandgevaar en te weinig animo

Automobi­list onder invloed van drugs betrapt in Eindhoven, politie neemt auto in beslag

EINDHOVEN - Twee Poolse mannen van 40 en 42 jaar zijn vrijdagochtend aangehouden in Eindhoven. Het duo zat in een auto die geregistreerd stond als spookvoertuig, een auto die niet op naam is gezet. De bestuurder bleek onder invloed te zijn van harddrugs.