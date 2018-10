Geiten weg om te wonen in Olland?

Ongeluk op N279 bij Veghel richting Den Bosch

10:15 VEGHEL - Op de N279 richting Den Bosch, ter hoogte van Veghel, is donderdagochtend rond 6.15 uur een ongeluk gebeurd. Het verkeer zowel vanaf Beek en Donk als vanuit Den Bosch had hierdoor last van vertraging. Dat meldde de ANWB.