Geluksniveau inwoners Meierijstad hoger dan landelijk gemiddelde

Oplichter pint duizenden euro’s met pinpas van 94-jarige Eindho­venaar: ‘Laf feit met kwetsbaar slachtof­fer’

EINDHOVEN/VELDHOVEN - Een bejaarde man uit Eindhoven is eerder dit jaar bestolen van duizenden euro’s. Het 94-jarige slachtoffer gaf zijn pinpas aan een bankmedewerker. Dat dacht hij althans, want in werkelijkheid ging het om een oplichter, meldt de politie woensdag.