'Niet blindsta­ren op nieuwbouw': woonstich­tin­gen willen ook aandacht voor woningde­len in Sint-Michiels­ges­tel

SINT-MICHIELSGESTEL - Om het tekort aan betaalbare en duurzame woningen in Sint-Michielsgestel aan te pakken, is er volgens directeur Marieke Vossen van woonstichting Joost een andere benadering nodig. Met bijvoorbeeld meer aandacht voor kleinere woningen, het delen van bestaande woningen of de vorming van een 'knarrenhof’.