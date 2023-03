Gesprekswandeling over ‘plicht’

Hoog bezoek: Prins Constan­tijn opent gereno­veerd Grassoge­bouw dat al volloopt met databedrij­ven

DEN BOSCH - Prins Constantijn van Oranje opent komende donderdag het gerenoveerde Grassogebouw aan de Parallelweg in Den Bosch. Het pand is een belangrijke pijler in het Innovatie Kwartier Den Bosch in de Spoorzone.