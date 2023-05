‘Goed gesprek’ over onderhoud Joodse begraafplaats in Schijndel: ‘Er gaat gemaaid worden’

Woning voormalig raadslid Hens kan met ‘dove gevel’ aan milieunor­men voldoen, zegt adviesin­stan­tie van Raad van State

UDEN - Zelden zal de bouw van één enkele burgerwoning zoveel voeten in de aarde hebben gehad als het woonhuis dat voormalig VVD-raadslid Jan Hens aan de Kleuterweg in Uden wil neerzetten. Zelfs de Stichting advisering bestuursrechtspraak (Stab) die normaliter wordt ingeschakeld bij windparken of snelwegen, is om advies gevraagd over de vrijstaande woning op een kavel bij bedrijventerrein Goorkens-Hoogeveld.