‘Gratis medicijn tegen depressies’: Roois echtpaar helpt met website vol goed nieuws

SINT-OEDENRODE - Goed nieuws, daar hebben we allemaal behoefte aan toch? Zo denken Jan (77) en Wenny (73) van der Heyden uit Sint-Oedenrode er in ieder geval wel over. Ze hielpen onlangs met de lancering van de gloednieuwe website www.goednieuwssite.nl.

,,In een tijd waar de zorgkosten finaal de pan uitrijzen, bieden wij gratis en voor niets een medicijn aan tegen depressies en burn-outs”, zeggen ze lachend, maar bedoelen het serieus.

,,Elke werkdag plaatsen we minimaal twee nieuwsartikelen in verschillende rubrieken, zoals ‘Duurzame economie’, ‘Gezondheid’ of ‘Klimaat’. Alleen maar artikelen waarvan wij denken dat mensen er blij en gelukkig van worden. Nieuws dat de lezer ‘ontzorgt’, hoop geeft en zicht op een betere wereld. Want dat nieuws is er in overvloed. Het gaat lang niet zo slecht in en met de wereld als we elke dag uit de media vernemen”, zo verwoorden ze beiden hun overtuiging.

,,Een psycholoog wees ons op de reeds bestaande Vlaamse site www.goednieuws.be. Hij verwees er zijn patiënten naar wanneer ze neerslachtig waren. Het opende onze ogen. Het maakte ons bewust van de invloed die slecht nieuws blijkbaar heeft op mensen”, vertellen ze.

Eerst alleen Brabant, nu heel Nederland

,,De site zag er professioneel uit en we konden ons er goed mee associëren. We hebben ons toen onmiddellijk aangemeld om als vrijwilligers goed nieuws uit Noord-Brabant te verzorgen. Dit breidde zich uit naar nieuws uit Nederland, waaruit nu deze site met een eigen Nederlandse domeinnaam, www.goednieuwssite.nl, is ontstaan”, zeggen ze beiden trots.

Quote Ons belangrijk­ste doel is dat steeds meer mensen ervan overtuigd raken dat het óók goed gaat met de wereld Jan en Wenny van der Heyden

,,Samen met Vlaamse collega’s werken we nu aan beide sites, die in principe hetzelfde zijn. Er wordt goed nieuws uit de hele wereld op gepubliceerd. We werken er met veel plezier aan. Elke dag zoeken we op internet, want dat is onze voornaamste bron. Daar halen we het nieuws vandaan. Zodra we het samen eens zijn over de strekking van een onderwerp, ga ik het schrijven”, vertelt Jan. ,,We stellen ons daarbij steeds de vraag ‘is het indiscutabel goed nieuws’, want dat is ons uitgangspunt. Vervolgens stuur ik het door naar Wenny.”

In de huid van de lezer kruipen

,,Ik doe de eindredactie”, vult Wenny aan, ,,en ik let daarbij goed op de inhoudelijke kwaliteit van het artikel en vooral op de leesbaarheid van het verhaal. Soms kort ik het in en kijk naar de kopsuggestie. Als laatste zoek ik een passende foto of illustratie. Als ik die niet vind, probeer ik er zelf een te maken.”

,,Ja, koppen maken kan Wenny veel beter dan ik”, zegt Jan resoluut. ,,Zij kruipt echt in de huid van de lezer. Samen zijn we er een uurtje of drie per dag mee bezig. Behalve in de weekenden, die willen we graag voor ons zelf houden.”

Veel stappen in de goede richting

,,Ons belangrijkste doel is dat door dagelijkse publicaties steeds meer mensen ervan overtuigd raken dat het óók goed gaat met de wereld. Uit feiten en cijfers blijkt namelijk overduidelijk dat we wereldwijd gemiddeld veiliger, gezonder, ouder, welvarender en gelukkiger zijn geworden dan onze ouders en voorouders. We zetten veel stappen in de goede richting”, zeggen ze.

,,Hoeveel volgers we nu op onze Nederlandse site al hebben, is nog niet concreet te zeggen, maar wat we wel weten is dat vorig jaar zo’n 7500 Nederlanders de Vlaamse goednieuwssite bezochten en dat de rubrieken ‘Betere Wereld’ en ‘Klimaat’ qua paginabezoeken het hoogst scoorden.”