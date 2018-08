Grondbedrijf Meierijstad zit in de lift

Onbegrip buurt raakt bezwaarma­ker paarden­stal niet: 'Ik heb dikke huid'

9 augustus VEGHEL - De illegaal verklaarde paardenstal in Veghels Buiten blijft de gemoederen bezighouden. In zo'n hoge mate dat bezwaarmaker Frans van Dreumel nu ook zijn visie op de zaak wil geven.Twee spandoeken in Veghels Buiten illustreren het sentiment dat in de buurt leeft, dat zich makkelijk laat samenvatten: onbegrip.