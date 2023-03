Hart vraagt gratis bus voor Schijndelaren die naar Veghel willen voor uitleg opvanglocaties

Meierij­stad maakt in Schijndel en Rooi plaats voor 310 asielzoe­kers

SCHIJNDEL/SINT-OEDENRODE - Meierijstad regelt binnen vijf weken plaats voor 310 asielzoekers. Dit gebeurt in Schijndel in het oude gemeentehuis en een kantoor aan de Heidebloemstraat. In Sint-Oedenrode wordt vakantiepark Boschvoort een opvangplek.