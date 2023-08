Hartemèrt in Schijndel gaat dit jaar ‘op twee wielen’, met trail-demo’s en fietsparcours voor de liefhebber

Eindhoven lekt privacyge­voe­li­ge informatie via Digipanel

EINDHOVEN - Bij de invoering van een nieuwe functie in het Digipanel van de gemeente Eindhoven is donderdag een datalek ontstaan. Deelnemers kregen persoonsgegevens van anderen op hun scherm. De nieuwe functie was juist bedoeld om de privacy van deelnemers beter te beschermen.