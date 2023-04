Helmonder wint 100.000 euro bij Koningsdagtrekking

Veghelse student (21) trapt man tegen het hoofd, slachtof­fer heeft nu twee titanium platen in zijn gezicht

DEN BOSCH/VEGHEL/EINDHOVEN - Zinloos geweld dat bijdraagt aan gevoelens van angst en onveiligheid in de samenleving. Zo beschrijft de rechtbank in Den Bosch vrijdag de harde schop tegen het hoofd die de 21-jarige student uit Veghel gaf tegen een man die weerloos op de grond lag bij busstation Neckerspoel in Eindhoven. De verdachte kreeg een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van 12 maanden.