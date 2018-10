‘Het geheim? De ander niet willen veranderen’

Spraakzaam

Één dag te vroeg getrouwd

Nee, serieus, als je van elkaar houdt, dan gaat dat óók vanzelf, vindt Sjan Russens uit Schijndel. Zij en haar Tiny zijn donderdag 1 november precies vijftig jaar getrouwd. Ze hebben dus twee dagen achter elkaar feest. Hij lacht: ,,Waren we één dag eerder getrouwd, dan hadden we net een bos bloemen van de burgemeester gehad. Ze genoten van de middag en genieten van het leven. Sjan: ,,Het is echt niet altijd even makkelijk geweest, maar dat heb je in elk huwelijk. We genieten van de kleinkinderen. We houden van sport, we zijn gezond. We hebben het goed.” Tiny: ,,En morgen hebben we een mooi feest. Dan komen er vast nog genoeg bloemen.”