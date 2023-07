Inzage plannen voor Hazelaarstraat in Boskant

Zanger Fred van Dijk geniet van 30 jaar BZB: ‘Die drive om de allerbeste feestband te zijn, is er nog steeds’

LITHOIJEN - ,,Er zijn maar verdomd weinig bandjes die het halen. Zoiets moet je gewoon vieren. En goed ook.” De band BZB viert dit jaar het 30-jarig bestaan. Zanger Fred van Dijk uit Lithoijen geniet er met volle teugen van. Al stapt-ie niet meer in de bandbus voor een optreden in ‘een of ander café in Friesland’.