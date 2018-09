Ja, wat bindt de inwoners van Meierijstad eigenlijk?

‘Meierijstad. Waar werken en gezelligheid samen gaan.’ Het zou zomaar de nieuwe slogan van de gemeente Meierijstad kunnen worden. Of: ‘Meierijstad. Daar doen we het samen.’ Of: ‘Meierijstad. Daar zorg je voor elkaar.’ Vaag? Té breed? Dat hoeft helemaal niet, stelde lector Imagineering Diane Nijs gisteren tijdens een heus pizzaberaad met elf ‘Meierijstadse’ jongeren.