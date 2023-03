Jack van Zutphen: ‘Het geeft veel positieve energie als je samen naar iets toe werkt’

,,Het is een platform met als doel om de bestaande netwerken van de mensen verder uit te breiden. Zodat er verbinding ontstaat tussen alle mensen in Wijbosch.” Een platform voor wat? ,,Alles is mogelijk: je kunt vragen stellen en als je hulp nodig hebt, is er altijd wel iemand die dat kan geven. Of je biedt iets aan. Er wordt niet betaald met geld, maar met inzet van talenten. Alles op basis van wederkerigheid dus.”

Het enthousiasme spat van Van Zutphen af. ,,We organiseren ook luisteravonden, elke tweede woensdag van de maand, van 18.30 tot 21 uur in de Annakapel. Er zijn er nu acht geweest. Die bestaan uit vier onderdelen, voor nul- tot honderdjarigen. Eerst knutselen voor de kleinsten, dan komt er een verhalenverteller die op een troon zit en de kinderen eromheen op kussens. Vervolgens is er open podium. De laatste keer konden oudere kinderen vragen stellen aan de kinderburgemeester en de burgemeester. En tot slot is er muziek. Koren en bands, zoals Jigsaw, een Ierse folkband. Al met al gaat het dus om welzijn en cultuur.”

Komen er al voldoende mensen op af? ,,Zoiets duurt even voordat het goed op gang komt, maar het loopt steeds beter.” Van Zutphen glundert van voldoening, terwijl hij terugloopt vanuit de Annakapel naar de uitgang. ,,We werken samen met Laverhof – we mogen gratis gebruikmaken van de kapel – en met de school en de kinderopvang.”

Hij heeft nog meer ijzers in het vuur: hij is ook bestuurslid van Vitaal Wijzer Wijbosch, de opvolger van de KBO. ,,Hiermee bereiken we 85 procent van de doelgroep, wat veel is. We doen van alles. Bijvoorbeeld de paasbrunch. Eén telefoontje naar Laverhof en het is geregeld. Het is niet commercieel; je kunt de kosten dus laag houden. En Laverhof is er ook blij mee, want het verbindt mensen.”

Hij knikt. ,,Fijn dat de sneeuwbal aan het rollen is en steeds groter wordt. Ook de gemeente werkt goed mee. Je hoort wat mensen willen en dat zet je, samen met anderen, om in acties. Het geeft veel positieve energie als je samen naar iets toe werkt.”

Trots op....

,,Op de vele vrijwilligers en de saamhorigheid. Er zijn niet zoveel mensen die iets organiseren, maar wél veel mensen die het uitvoeren. Je krijgt altijd ‘ja’ te horen als je iets vraagt. De vrijwilligers zijn het goud van Wijbosch.”