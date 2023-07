Jan en Corrie uit Sint-Oedenrode doen al zestig jaar alles samen, óók het ED lezen

Mercy John zingt bij afscheid eigenaar Veghelse platenzaak: ‘Willem kocht meteen 150 exemplaren van mijn eerste plaat’

VEGHEL - Met een heuse Wil’de End Party zwaaiden familie, vrienden en klanten zaterdag Willem Arts uit, die noodgedwongen moet stoppen met zijn platenzaak Wil’m in Veghel. De Veghelse singer-songwriter Mercy John reed er speciaal later voor naar zijn optreden in Terneuzen en verzorgde een mini-concert.