Janneke Verhagen is na wereldreis op de fiets weer terug in Veghel

Drie jaar geleden stapte Janneke Verhagen - boerendochter, opgeleid in de kunsten en de filosofie en docente aan een middelbare school in Den Bosch - in Veghel op de fiets, eigenlijk met stille trom. De wereldreis begon in Nieuw-Zeeland. En ging grofweg via Australië, Indonesië richting China, Iran, Nepal naar Europa.

Twee heeft ze er nodig gehad om de reis te volbrengen. De eerste heeft het 30.000 kilometer volgehouden. „In de Steppe van Mongolië, heeft hij het voorgoed begeven. Alle onderdelen braken stuk voor stuk. Met een gebroken derailleur in het land van de nomaden zonder fietsenmaker, was de finish behaald. Maar die fiets heeft me alles geleerd over de fietstechniek. Afgelopen zomer heb ik mijn nieuwe fiets zelf samengesteld en met behulp van een fietsenmaker in elkaar gezet.”

Zondagmiddag werd Janneke door familie en vrienden onthaald, eerst in Den Bosch bij de Sint Jan. Daarna in Heeswijk bij het Kasteel. Samen met een grote groep en haar vriend Luke die ze tijdens de reis heeft leren kennen, fietste Janneke de laatste kilometers naar huis in Veghel. Daar stonden haar vader en moeder haar op te wachten om Janneke na al die tijd weer in hun armen te kunnen sluiten.