Jeroen Slootmans van Topaze Schijndel is de Zorgverslimmer 2023

Brabantse taekwondo­ka gaat vol voor de Spelen: ‘Het mooiste is als je iemand op het hoofd trapt’

Het voelde voor Bodine Schoenmakers (26) of ze had gefaald toen ze de Olympische Spelen in 2021 misliep. Haar doel was weg, maar ze hielp de Amerikaanse Anastasija Zolotic wel aan de olympische titel taekwondo (-57kg). Schoenmakers werkt hard om nu zelf haar olympische droom uit te laten komen.