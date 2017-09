Joëlle (9) en Kas (13) zijn grote racetalenten: 'Nu al beter dan veel volwassenen'

Meer mannen willen meester worden

11:11 VEGHEL - Over een paar jaar staan er weer meer mannen voor de klas. Dat is af te leiden uit de inschrijvingscijfers van pabo's in de regio. Zo steeg het aandeel mannen in het eerste jaar van de Pabo in Veghel van 26 naar 34 procent. Die zag sowieso een sterke toename van het aantal inschrijvingen, na een dip vorig jaar.