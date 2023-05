Jongen moet pas gehaalde rijbewijs inleveren bij snelheidscontrole in Schijndel

Minder nesten van jeukrupsen, toch gaat Meierij­stad weer bestrijden

MEIERIJSTAD - De overlast van die vervelende eikenprocessierupsen op en rond eikenbomen is in Meierijstad flink afgenomen. Zeker in vergelijking met het kriebeljaar 2019. Toch laat Meierijstad een aannemer weer volop preventief spuiten. Wel op aanzienlijk minder bomen.