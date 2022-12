Kenners over designaankoop: ‘Met de collectie Edelkoort omarmt het Van Abbemuseum eindelijk de Eindhovense identiteit’

Tekort aan kleine woningen aangepakt: Plan voor negentien flexwonin­gen aan de Venkant

SINT-MICHIELSGESTEL - De Venkant in Sint-Michielsgestel is een ideale plek voor de bouw van negentien flexwoningen. Dat vinden woningbouwcorporatie Woonmeij en de gemeente die een groene strook aan de Venkant op het oog hebben voor een eerste proef met de bouw van flexwoningen. De buurt is per brief geïnformeerd over het plan.

21 december