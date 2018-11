Kerk in Olland sluit: ‘de klok zal blijven luiden’

Pijn, berusting maar ook acceptatie. Dat zijn de gevoelens van de Ollandse bevolking vanwege sluiting van hun parochiekerk. Voor duokoster Cees van Hout is het een uitgemaakte zaak. ,,Niet het parochiebestuur sluit de kerk, dat doen de parochianen zelf. De laatste jaren loopt het kerkbezoek hard terug. En dat geeft ook minder vreugde aan mijn werk als koster.”

Jeanne van Oirschot zingt in het kerkkoor en beaamt dat. ,,Voor een volle kerk zing je met plezier. Om de kerk te vullen ging het koor in de eerste kerkbanken zitten. Dan leek het alsof meer parochianen de dienst volgden.”

Niet alleen het kerkbezoek liep terug, ook voor huwelijken en uitvaarten kwamen de Ollanders steeds minder in de kerk. Bovendien is het kerkgebouw in slechte staat. Harrie Heerkens, voorzitter van de Torengroep: ,,Er zijn genoeg redenen om de kerk te sluiten. De mededeling tot sluiting door pastoor Vincent Blom kwam onvoorbereid maar niet onverwacht.”

Abrupt

De parochianen vinden de sluiting té abrupt. Cor van Roosmalen is 21 jaar koster. Hij vindt het jammer dat er geen overleg was over de datum. ,,We hadden graag nog Kerstmis gevierd in onze kerk. Maar helaas.”

Hoewel de betrokken Ollanders de realiteit inzien gaat sluiting hen toch aan het hart. Jeanne van Oirschot: ,,Het is eeuwig sund. Deze kerk heeft altijd een sociale functie gehad. De voetbalclub, gitaarclub, de boerenbond de katholieke vrouwenbond, korfbal en KBO: ze vonden hun oorsprong vanuit de kerk. De Martinuskerk is een sober, klein kerkje maar de intimiteit heeft zijn charme. We streven ernaar om het parochiezaaltje te behouden en om te bouwen tot een Maria-devotiekapel. Dan kunnen Ollanders hier hun kinderen laten dopen of een kaarsje aansteken.”