Kermis in Schijndel een uur onderbroken: ‘We kregen allemaal duimpjes omhoog’

Geen droom te gek voor wensclub van Elin (9) en Lonne (9); ‘Jeugdjour­naal heeft ook al gebeld’

HEESWIJK-DINTHER - Heb je een wens, groot of klein? Stop een kaartje in de wensbus van Elin, Lonne, Elise, Liz, Louise en Meci uit Heeswijk-Dinther. Ze hebben een wensclub opgericht en laten binnenkort de leukste wensen uitkomen. Net als het boek De Wensclub, geen droom is te gek.