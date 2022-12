Kerststallen spotten in de Sint-Petruskerk: Vooral de Afrikaanse zijn de moeite waard

Iedereen aanraden

Het echtpaar Schrils komt voor de eerste keer kijken. ,,Het is prachtig. We genieten ervan. De verschillende Afrikaanse kerstgroepen zijn echt mooi. Het is de moeite waard en we kunnen het iedereen aanraden”, zegt een enthousiaste meneer Schrils.

Naast de collectie van Kerkhof staan er ook kerstgroepen van parochianen. Martien van Rijssel heeft zijn stal zelf gemaakt. Duizend uur werk zit er minimaal in. ,,Hout bewerken is mijn hobby. Alle onderdelen maak ik uit een stuk hout. Het is precies werk, want onderdelen kunnen afbreken. Ik ben hier heel de zomer mee bezig geweest”, zegt een trotse Van Rijssel. Een kanttekening heeft bij sommige stallen in de kerk. ,,Ik heb er gezien met honden erin. Of dat nou passend is? In het Oosten zijn ze geen liefhebber van honden.”