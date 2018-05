Knallende opening padelbanen in Mariaheide

MARIAHEIDE - Tennispark de Krekel in Mariaheide was zondag in Spaanse sferen. Rondom de opening van de twee nieuwe padelbanen waren clinics, demonstraties en Spaanse muziek en hapjes. Net tot de opening was het weer lekker zonnig.

Tijdens de officiële opening begon het te donderen en te regenen en de demonstratie door geoefende padelspelers werd opgeschoven tot het later een half uurtje droog was. Publiek liet zich door de plensbuien niet afschrikken en wachtte tot de demonstratie plaatsvond. Zowel bij de clinics als de demonstratie was het duidelijk dat padel een sport is die tussen tennis en squash in ligt én veel plezier geeft.

Wethouder Coby van der Pas liet in haar speech weten dat ze als wethouder supertrots is dat in Mariaheide padelbanen zijn gebouwd, maar dat familie Ketelaars met recht trots kan zijn. "Op wat jullie hier neergezet hebben, maar ook dat jullie maatschappelijk gezien verder kijken en bijvoorbeeld de G sport hier accommodatie biedt."

De wethouder kwam ook nog terug op de actualiteit van de harmonisatie van de sporttarieven in Meierijstad. Daarna ging Van der Pas, ondanks de regen, even met Martijn Egelie, de voorzitter van de tennisvereniging, en de (klein-) kinderen Ferm en Belle de padelbaan op. Met de schreeuw door de microfoon van Ferm werd daarna duidelijk: "En nu zijn de padelbanen geopend."

Leuk detail bij de opening is dat Hanneke, de dochter van Annie en Wim Ketelaars, 7 jaar was toen er twee tennisbanen werden geopend en hun kleindochter Belle bij de opening van de twee padelbanen ook 7 jaar oud is.

Naast de wethouder waren er ook vertegenwoordigers van de KNLTB en Padelbouw Nederland aanwezig en zij gaven naast mooie woorden aan de familie ook palen om de scores bij te kunnen houden op de padelbanen.