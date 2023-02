Laatste editie van de Veghelse Quiz op de laatste dag van maart

Volgens Natasja de Groot is de komende editie de laatste die zij met een team namens de bibliotheek organiseert. Uiteraard kan iemand anders het stokje overnemen, maar als dat niet gebeurt, betekent dat het einde van de Veghelse dorpsquiz.

,,Het is niet dat we er geen zin meer in hebben of het niet meer leuk vinden’’, zegt De Groot. ,,Maar we moeten onze aandacht en tijd aan andere dingen besteden. We kunnen nu eenmaal niet alles doen. Deze keuze is nu gemaakt.’’

Een best grote happening

Meestal zijn het verenigingen of particuliere initiatiefnemers die dorpsquizzen organiseren, maar in Veghel pakte de bibliotheek dat jaren geleden op toen het fenomeen ineens erg in was. ,,Het is uitgegroeid tot een best grote happening. Wij hebben het met alle kennis die we hier in huis hebben altijd goed kunnen doen. We vinden het heel jammer, maar we gaan ons nu op andere dingen richten.’’

Tot nu toe hebben zich 51 teams ingeschreven voor de dorpsquiz op 31 maart. Er is ook weer een speciale kinderquiz. De uitslagenmiddag is op zondag 16 april in de Veghelse bibliotheek.