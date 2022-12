Langste bh-slinger, Pimp your Bra: ludieke acties Yvya brengen geld binnen, maar het is nog niet genoeg

Een Nederlands record ‘langste bh-slinger’ met ‘Bra-connecting’ of ‘Pimp your Bra’ zijn een paar van de acties die het afgelopen jaar de revue passeerden om geld op te halen voor de Early Warning Scan (EWS). ,,We hebben heel veel geld nodig. Op leuke, vrolijke manieren willen we het thema borstkanker onder de aandacht brengen. Het anders doen dan anderen om die aandacht te krijgen”, vertelt Paulette Kreté, oprichter van Yvya.

Zelf kreeg ze in 2019 borstkanker. Een vorm die niet zichtbaar was met een mammografie. Haar man Tom Sanders, bedenker van EWS, kreeg het idee na de ervaringen van zijn vrouw, om op een andere, vrouwvriendelijke manier borstkanker te screenen. Bij EWS staat de vrouw voor het apparaat in plaats van dat de borsten geplet worden zoals bij een mammografie.

Langzaam maar zeker krijgt Yvya meer naamsbekendheid. In oktober, tijdens de recordpoging on de langste bh-slinger te maken, berichtte deze krant dat het doel van drie kilometer net niet gehaald was. Drieduizend (meter) staat voor het aantal borstkankerdoden per jaar. ,,Achteraf hebben we het ruimschoots gehaald. We hebben nog zakken vol ontvangen van mensen die ons wilden steunen.”

Al die bh’s zijn meegenomen naar Dutch Design Week, waar bedrijven uitgenodigd werden om kennis te maken met Yvya en de Early Warning Scan. In een tent hingen de bh’s, wat een indringend beeld gaf over hoeveel doden het gaat. ,,Qua beeldvorming heeft dit veel opgeleverd. Er zijn goede contacten gelegd en lijntjes zijn uitgezet.”

Huidskleur scannen

De eerste subsidie van MRE (Metropool Regio Eindhoven) is binnen. 50.000 euro om het prototype van EWS te herbouwen met een speciale camera om huidskleur te scannen. Verder zijn er mondjesmaat wat donaties binnen gekomen.

Uit onderzoek blijkt dat de resultaten van EWS veelbelovend zijn. Het percentage gevonden borstkanker is hoog. Voor bewijslast is wetenschappelijk onderzoek nodig, maar dat vraagt om veel geld. ,,Professoren, artsen en vrouwen staan klaar in het Catharina Ziekenhuis voor het onderzoek, maar daar is 450.000 euro voor nodig.”

Ondertussen gaat het fondsenwerven door en blijft Yvya zich richten op haar doelen. Het ondersteunen van EWS, die toegankelijk maken voor alle vrouwen, ongeacht leeftijd, en de missie om vrouwen alert te maken op borstkanker. ,,Want hoe eerder je erbij bent, hoe minder schade”, aldus Kreté.

Op Wereld Kanker Dag op zaterdag 4 februari laat Yvya weer van zich horen. Voor meer info zie: yvya.nl