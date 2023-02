Leven met en na kanker valt vaak niet mee, het platform Shit or Shine probeert te helpen

Senioren krijgen ‘les’ over regels in bus en trein: ‘Vroeger kocht je een kaartje en klaar was Kees’

WIJBOSCH - ,,Waar gaan jullie naar toe?” Nieuwsgierig ziet Mirte van basisschool De Regenboog tientallen senioren in een bus stappen. Alle deze ‘opa’s en oma’s’ gaan op excursie, om te leren over openbaar vervoer. Want veel senioren kennen de regeltjes en afspraken in bus en trein niet meer.

31 januari