LIVE | Van Keilegom zet Helmond Sport verdiend op voorsprong tegen FC Den Bosch

Geen hotdogs bij Ikea voor Renée; door haar rolstoel kan ze niet bij de bestelzuil

Het is voor veel Ikea-bezoekers vaste prik: bij de uitgang nog even een hotdog halen. Het was precies wat de Eindhovense Renée van Drunen en haar zoon laatst ook wilden. Maar het mislukte, want de meubelgigant heeft nieuwe bestelzuilen die te hoog zijn voor rolstoelgebruikers.

13:35