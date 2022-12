Liverpool presenteert Cody Gakpo, die deze winter ook naar Chelsea kon: ‘Iedereen heeft me zo'n beetje geappt’

ASML mikt voor transferi­um nog steeds op deze locatie in Best en kijkt niet naar andere plek

BEST - ASML blijft mikken op de Boslaan in Best voor een transferium voor personeel. De chipmachinefabrikant verwacht begin volgend jaar met een uitgewerkt plan te komen. Andere locaties in Best zijn op dit moment niet in beeld.

26 december