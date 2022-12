Lucifers gevonden na brand bij Eindhovens autobedrijf AP Carstore, meerdere auto’s in de as

Sonse gasten in talkshow van Paul de Leeuw: ‘Zat ik daar mooi tussen Albert Verlinde en Loretta Schrijver’

SON - Drie cliënten van SWZ Zorg in Son vinden zich opeens terug in de spotlights, als onderdeel van het tv-programma ‘Knoop en de Leeuw’. Vrijdagavond is filmfanaat Martijn van de Ven (44) gast aan tafel, samen met BN’ers Loretta Schrijver en Albert Verlinde.

23 december